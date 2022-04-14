Украинские защитники помогли оккупантам "найти счастье" на нашей земле, которую они пришли "освобождать" неизвестно от кого. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале. Ко всему прочему он опубликовал фото.

Так, украинские воины уничтожили российский танк с наглой надписью, которой хвастался враг.

"Любимая рубрика "было – стало". Танк орков до и после судьбоносной встречи с нашими Героями. Красивое… ВСУ помогли оркам "найти счастье" в Украине", – прокомментировал Геращенко.

На снимке показан танк путинской армии, который оккупанты разрисовали характерной символикой – буквами "Z". А между ними написали "счастье не Zа горами". Украинские защитники сделали снимок возле уничтоженного танка.

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