Украинские защитники помогли оккупантам "найти счастье" на нашей земле, которую они пришли "освобождать" неизвестно от кого. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале. Ко всему прочему он опубликовал фото.
Так, украинские воины уничтожили российский танк с наглой надписью, которой хвастался враг.
"Любимая рубрика "было – стало". Танк орков до и после судьбоносной встречи с нашими Героями. Красивое… ВСУ помогли оркам "найти счастье" в Украине", – прокомментировал Геращенко.
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На снимке показан танк путинской армии, который оккупанты разрисовали характерной символикой – буквами "Z". А между ними написали "счастье не Zа горами". Украинские защитники сделали снимок возле уничтоженного танка.
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