В петербургские больницы привезли более сотни тяжело раненных в Украине «освободителей».

Соответствующие кадры опубликовал 24 канал, пишет Politeka.net.

Согласно данным журналистов, борт с десятками раненых оккупантов прилетел в Санкт-Петербург. Без рук или ног остались более ста человек.

На видео можно увидеть целую колонну машин «скорой» помощи. В каждом авто, сообщают журналисты, по 2-3 раненных оккупанта. Однако справиться с таким наплывом медики не могут.

Добавим, что ранее в Генштабе ЗСУ сообщили, что от россиян и, в частности, военнослужащих скрывают огромные потери их армии.

«Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин», - сообщали в Генштабе ЗСУ.

Тем временем стали известны обновленные данные относительно потерь армии оккупантов на украинской земле.

Так, на момент 13 апреля, воины ЗСУ уже ликвидировали 19 800 оккупантов.

Напомним, ранее Арестович пояснил, почему Украине выгодно, чтобы Путин "еще пожил".

Также сообщалось, что Россия готовится отправить в Украину новую партию "добровольцев".

Кроме того Politeka.net писала, что от вояк рф скрывают огромные потери.