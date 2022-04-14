Украинские защитники продолжают приобретать трофейную вражескую технику, которая пригодится ВСУ. Об этом рассказал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Так, бойцы Вооруженных Сил Украины забрали у рашистов реактивную систему залпового огня "Град", которая была полностью заряжена.

"ВСУ отобрали полностью заряженный "Град". Эта нечисть больше не сможет обстреливать наши мирные города. Лупим орков беспощадно!", - написал Геращенко.

украинские военные, бойцы ВСУ

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Также украинские защитники помогли оккупантам "найти счастье" на нашей земле, которую они пришли "освобождать" неизвестно от кого. Так, украинские воины уничтожили российский танк с наглой надписью, которой хвастался враг.

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