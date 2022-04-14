Теперь они не смогут обстрелять мирные украинские города.

Украинские защитники продолжают приобретать трофейную вражескую технику, которая пригодится ВСУ. Об этом рассказал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Так, бойцы Вооруженных Сил Украины забрали у рашистов реактивную систему залпового огня "Град", которая была полностью заряжена.

"ВСУ отобрали полностью заряженный "Град". Эта нечисть больше не сможет обстреливать наши мирные города. Лупим орков беспощадно!", - написал Геращенко.

Также украинские защитники помогли оккупантам "найти счастье" на нашей земле, которую они пришли "освобождать" неизвестно от кого. Так, украинские воины уничтожили российский танк с наглой надписью, которой хвастался враг.

Напомним, рф пересмотрела свои действия: в разведке Британии рассказали о новом командующем войной.

Как сообщала Politeka, рф ввела "желтый уровень террористической угрозы" : в Генштабе ВСУ раскрыли зачем.

Также Politeka писала, что в Беларуси таксист метко осадил российского оккупанта, видео.