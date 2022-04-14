Саперы вытащили из дома известного украинского телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка огромный снаряд, который прилетел в его дом.

Об этом, как пишет Politeka.net Кондратюк сообщил на своей странице в Facebook.

«Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане!..» - написал Кондратюк, опубликовав фото.

Телеведущий также опубликовал снимок дома после обстрела.

Как известно, оккупанты нанесли удар по дому Кондратюка под Киевом 14 марта, в день его 60-летия.

«Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня „прилетело“ от рашистов. Русские — дерьмо планеты Земля, — попали в наш дом под Киевом. Горите в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам!» — написал он в соцсети.

Позже ведущий уточнил, что в момент удара он находился не дома. Кондратюк успел выехать из Киева со всей семьей.

«…Дом – это ерунда, хотя моя жена плакала. Но когда слышишь, что происходит с Мариуполем… я думал, что все ужасы закончились во Второй Мировой войне, но нет», – комментировал атаку Кондратюк.

Напомним, ранее стало известно, что под обстрел попал также дом экс-продюсера и бывшего гражданского мужа Ани Лорак - Юрия Фалесы.

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