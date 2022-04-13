Некоторые захватчики отчасти начали осознавать ужас и горе, которые они с собой принесли на мирную украинскую землю. Что они на самом деле не освободители, а враги и оккупанты.

Так в аудиоперехвате, опубликованном СБУ, российский солдат сообщает своему собеседнику, что украинцы встречают их обстрелами, а не распростертыми объятиями.

«Столько уже слегло, такие потери е**утые… Жители нам не рады. В селе, когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону», – говорит солдат на аудиозаписи.

Также захватчик рассказал собеседнику, как на самом деле к ним относятся украинцы:

«Везде на заборах надписи: «Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали», «Россия – захватчики», «Путин – х**ло». Едешь, у них поля такие чистые были, б**. Теперь все засорено, сожжено, дорогам п**да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат».

Кроме того он признается, что в действиях армии рф нет никаких высоких целей: "никто из нас этим гордиться не будет"

Тем временем стало известно, что в моргах Днепра уже более 1500 трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать.

Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко.

Также сообщалось, что в Петербурге заметили колонны машин «скорых», в которых, по данным журналистов, находились военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий в Украине. У многих оккупантов якобы оторваны конечности.

Добавим, по данным Генштаба ЗСУ, на момент 13 апреля потери оккупантов достигли уже почти 20 тысяч человек.

При этом россия готовится отправить в Украину новую партию «добровольцев» с боевым опытом.