Так в аудиоперехвате, опубликованном СБУ, российский солдат сообщает своему собеседнику, что украинцы встречают их обстрелами, а не распростертыми объятиями.
«Столько уже слегло, такие потери е**утые… Жители нам не рады. В селе, когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону», – говорит солдат на аудиозаписи.
Также захватчик рассказал собеседнику, как на самом деле к ним относятся украинцы:
«Везде на заборах надписи: «Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали», «Россия – захватчики», «Путин – х**ло». Едешь, у них поля такие чистые были, б**. Теперь все засорено, сожжено, дорогам п**да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат».
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Тем временем стало известно, что в моргах Днепра уже более 1500 трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать.
Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко.
Также сообщалось, что в Петербурге заметили колонны машин «скорых», в которых, по данным журналистов, находились военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий в Украине. У многих оккупантов якобы оторваны конечности.
Добавим, по данным Генштаба ЗСУ, на момент 13 апреля потери оккупантов достигли уже почти 20 тысяч человек.
При этом россия готовится отправить в Украину новую партию «добровольцев» с боевым опытом.