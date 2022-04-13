Украинские военные захватили вражеское оружие и уничтожили находившегося там противника. Силам специальных операций ВСУ удалось ликвидировать наблюдательный пункт оккупационных войск.
Об этом сообщается на официальной странице Командования ССО.
Также в подтверждение своих слов военные предоставили фотографии с места разгрома оккупантов.
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Как отметили в командовании, такие "наблюдатели" являются важными объектами - преградами на пути нашего войска. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняются задачи по их уничтожению. То есть уничтожение такого пункта - это маленькая, но важная победа.
Стоит отметить, что кроме техники российские военные теряют в Украине и свои жизни. Так, Украинские Силы обороны за 49 неполных суток войны против вражеской российской армии уничтожили 19 800 ее военных, среди которых – простые солдаты и офицеры.
Напомним, колонна российской техники движется к границам Украины, спутниковые фото.
Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ беспощадно разносят позиции врага, зрелищные кадры.
Также Politeka писала, что украинские защитники успешно ликвидировали несколько командиров войск рф.