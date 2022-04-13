Командование о людях не заботится совсем, а начальник оккупанта "вообще почувствовал себя героем и на передок отправляет".

Рассказы российских оккупантов о своих успехах успешно продолжают рушиться после встречи с украинской реальностью. Об этом свидетельствует перехваченный разговор, который представили СБУ на своей странице в Фейсбуке.

В очередном разговоре, перехваченном СБУ, оккупант рассказывает, как силы войск рф страдают от наших защитников: «Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...».

А люди, которых планировали отправить в Украину воевать, начали отказываться выполнять приказы:

«По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют», – рассказывает оккупант.

Он добавил, что командование о людях не заботится совсем, а его начальник вообще почувствовал себя героем и на передок отправляет.

Мы писали, советник главы ОП Алексей Арестович записал видеообращение, в котором предупредил украинцев, что второй этап войны может быть тяжелее, чем первый.

В видеообращении Арестович отметил, что сейчас время, когда мы устали, измотались, а противник научился. Советник подчеркнул, что Россия еще имеет много солдат, наступления будут, но это будут наступления очень разбитых и деморализованных военных.

Отметим, "Главное – предохраняйся": жена оккупанта призвала мужа к военным преступлениям над украинками.

Как сообщала Politeka, Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов.

Также Politeka писала, что Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины: замечены сразу в трех точках.