Рассказы российских оккупантов о своих успехах успешно продолжают рушиться после встречи с украинской реальностью. Об этом свидетельствует перехваченный разговор, который представили СБУ на своей странице в Фейсбуке.
В очередном разговоре, перехваченном СБУ, оккупант рассказывает, как силы войск рф страдают от наших защитников: «Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...».
А люди, которых планировали отправить в Украину воевать, начали отказываться выполнять приказы:
«По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют», – рассказывает оккупант.
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Он добавил, что командование о людях не заботится совсем, а его начальник вообще почувствовал себя героем и на передок отправляет.
Мы писали, советник главы ОП Алексей Арестович записал видеообращение, в котором предупредил украинцев, что второй этап войны может быть тяжелее, чем первый.
В видеообращении Арестович отметил, что сейчас время, когда мы устали, измотались, а противник научился. Советник подчеркнул, что Россия еще имеет много солдат, наступления будут, но это будут наступления очень разбитых и деморализованных военных.
Отметим, "Главное – предохраняйся": жена оккупанта призвала мужа к военным преступлениям над украинками.
Как сообщала Politeka, Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов.
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