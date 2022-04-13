Как будут строить укрытия в инфографике показали в официальном телеграм-канале партии «Слуга народа».
Так, сообщается, что укрытия будут надежными и комфортными, а проекты нового жилья не пройдут экспертизу, если в них не будет безопасного паркинга или бомбоубежища.
Также украинцам продемонстрировали, какова ситуация с бомбоубежищами в других странах. Да, единственной страной, которая может спрятать все свое население является Швейцария.
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Напомним, Кабинет министров Украины уже предоставил план восстановления разрушенной инфраструктуры за время полномасштабного вторжения рф.
Так, на первом этапе принято решение о выделении 1 миллиарда гривен для четырех областей: 400 миллионов для Киевщины; 100 миллионов для Житомирщины; по 250 миллионов для Черниговской и Сумской.
На втором этапе будет проводиться оценка крупных инфраструктурных проектов. На третьем этапе строительство нового жилья и инфраструктурных объектов. Это будет происходить уже после окончания боевых действий. На этом этапе проведут реконструкцию исторического наследия.
Добавим, что некоторые оккупанты уже начали понимать, что натворили в Украине и признаются в частных разговорах, что гордиться своими деяниями никто из них не сможет.
Также сообщалось, что Макрон сделал скандальное заявление относительно зверств рф в Украине.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты готовят Мариуполь к параду на 9 мая.