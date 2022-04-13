Вступил в силу Закон Украины №2180-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц".

В Украине с 13 апреля изменили правила возвращения банковских депозитов в том случае, если банк закроется. В разъяснении Нацбанка говорится, что норма уже действует.

Что изменилось

Так, во время войны в Украине Фонд гарантирования вкладов вернет 100% вклада в том случае, если банк закроется. Эта норма уже действует. А уже после того, как война закончится, через три месяца гарантированную сумму увеличат до 600 тыс. гривен.

Если вклады в долларах

Валютные вклады конвертируют в гривню по курсу НБУ только в случае закрытия банка. Тогда вместо долларов украинцам вернут гривню.

В Ощадбпнке правила тоже изменились

Кроме того, до нового закона в Украине 100% вкладов гарантировал только "Ощадбанк". Теперь и он будет частью Фонда гарантирования вкладов и вернет деньги в сумме 600 тысяч.

Напомним, в НБУ рассказали, какой курс доллара будет в Украине до конца войны.

Как сообщала Politeka, в Украине могут отменить лимит на снятие налички.

Также Politeka писала, что НБУ предупредил украинцев о новой схеме мошенников, как выманивают деньги.