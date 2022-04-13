В Украине с 13 апреля изменили правила возвращения банковских депозитов в том случае, если банк закроется. В разъяснении Нацбанка говорится, что норма уже действует.
Что изменилось
Так, во время войны в Украине Фонд гарантирования вкладов вернет 100% вклада в том случае, если банк закроется. Эта норма уже действует. А уже после того, как война закончится, через три месяца гарантированную сумму увеличат до 600 тыс. гривен.
Если вклады в долларах
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Валютные вклады конвертируют в гривню по курсу НБУ только в случае закрытия банка. Тогда вместо долларов украинцам вернут гривню.
В Ощадбпнке правила тоже изменились
Кроме того, до нового закона в Украине 100% вкладов гарантировал только "Ощадбанк". Теперь и он будет частью Фонда гарантирования вкладов и вернет деньги в сумме 600 тысяч.
Напомним, в НБУ рассказали, какой курс доллара будет в Украине до конца войны.
Как сообщала Politeka, в Украине могут отменить лимит на снятие налички.
Также Politeka писала, что НБУ предупредил украинцев о новой схеме мошенников, как выманивают деньги.