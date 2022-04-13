В Луганской области российские оккупанты пытаются наносить точечные атаки и идут в самоубийственные наступления, но у них ничего толком не получается.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Против ВСУ на прорыв бросают, как пушечное мясо, небольшие подразделения не больше роты. Позади них идут кадыровские заградительные отряды.
"Наступления и попытки точечных атак не прекращаются в Попасной, Кременной и Рубежном. Объемом в роту идут в наступление. Мы понимаем, что это пушечное мясо. Позади них идут заградительные отряды — так называемые кадыровцы, "ЛНР-овцы". Этим свежемобилизированным мясом они пытаются продавить нашу оборону", - говорит он.
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Однако самоубийственные атаки врага не приносят ему никаких побед. Ежедневные потери оккупантов поражают.
"Они постоянно теряют очень много людей - каждый день, каждую атаку. За день 30-50 орков наши защитники убивают. Техника подбита. Но они все равно лезут и лезут - действительно, как орки. Но ничего у них не получается и не получится" , – заверил Гайдай.
Напомним, колонна российской техники движется к границам Украины, спутниковые фото.
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