В Германии одобрили поставки тяжелого вооружения для Украины. Об этом сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

"Дорогие друзья, Германия теперь быстро будет поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы с парламентской группы FDP в бундестаге смогли убедить в этом наших партнеров по коалиции", - говорится в сообщении.

Немецкий депутат отметил, что с точки зрения логистики и времени это задание будет непростым, но мы, наконец, начинаем".

"Украинцам нужна наша материальная помощь для защиты своей страны от соседней диктатуры. Как и многие другие демократии во всем мире, мы даем им это", - добавил Фабер.

Напомним, в понедельник, 11 апреля, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять оружие в зону военных действий несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую страна исповедовала до недавнего времени.

”Мы солидарны с Украиной", - подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, что Россия готовится к решающему бою, стягивая силы со всего региона.

Также сообщалось, что, по словам Арестовича, Путин принял "сумасшедшее" решение продолжать войну в Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что некоторые оккупанты уже признаются в своих частных разговорах, что никто из них никогда не сможет гордиться тем, о они творили в Украине.