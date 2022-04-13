У "русского военного корабля" лишь одно направление.

Защитникам острова Змеиный посвятили почтовую марку. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в Инстаграм.

"Фраза, которая стала символом несокрушимости украинских защитников, теперь и на почтовых марках. Пользуйтесь и помните, что у «русского военного корабля» всегда только одно направление», - говорится в сообщении.

«Укрпочта» презентовала и ввела в обращение первые в условиях военного положения почтовые марки «Русский военный корабль, иди ...!» 12 апреля.

Напомним, такой фразой украинские пограничники ответили россиянам на приказ сдаться 24 февраля. Автором фразы является 31-летний пограничник Роман Грибов.

Отметим, после отказа украинцев сдаться в плен, их обстреляли с российских кораблей и совершили авиационный налет российским “Су-24”. Вечером, стало известно, что остров захвачен, и связь с ним прервана (российские оккупанты полностью разрушили инфраструктуру).

Почти через месяц, 24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что все военнослужащие, которые находились на острове Змеиный и защищали территорию Украины российских войск, получат звание “Герой Украины”.

Напомним, Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "сейчас можно либо остановить Россию, либо..."

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