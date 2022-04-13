Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищает свою землю от российских оккупантов. Не так давно врагов вытеснить из Киевской области, включая Чернобыльскую АЭС, где орки базировались. Украинские защитники прибыли в Рыжий лес, где обнаружили вещи, брошенные оккупантом, передает управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Элитный" завтрак чернобыльского орка – каша из кофейных зерен
Охранники границы в составе сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков.
В Чернобыльской зоне пограничники Государственная пограничная служба Украины убедилась, что орки действительно изрядно закапывались в Рыжем лесу. Они проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Рф пересмотрела свои действия: в разведке Британии рассказали о новом командующем войной
"Деморализованные, истощенные": погода нанесла удар по оккупантам, что надо знать жителям Днепропетровщины
«Почему мир нам не верит?»: Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии
Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки
Питались эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами. Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен", - было отмечено в публикации.
Украинцы сразу начали комментировать публикацию:
"Историю надо учить и развиваться, недоумки!", "Так что они кофе так варили?", "Наверное, это шоколадная перловка".
Напомним, переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент
Также Politeka сообщала, что российские самолеты долетались в Харьковской области, подробности
А еще Politeka писала, что оккупанты решили раздать украинских детей в российские семьи