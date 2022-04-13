Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало кадры из Чернобыля, где нашли попытки оккупантов сделать себе завтрак.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищает свою землю от российских оккупантов. Не так давно врагов вытеснить из Киевской области, включая Чернобыльскую АЭС, где орки базировались. Украинские защитники прибыли в Рыжий лес, где обнаружили вещи, брошенные оккупантом, передает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Элитный" завтрак чернобыльского орка – каша из кофейных зерен

Охранники границы в составе сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков.

В Чернобыльской зоне пограничники Государственная пограничная служба Украины убедилась, что орки действительно изрядно закапывались в Рыжем лесу. Они проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.

Питались эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами. Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен", - было отмечено в публикации.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:"Историю надо учить и развиваться, недоумки!", "Так что они кофе так варили?", "Наверное, это шоколадная перловка".

Напомним, переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент

Также Politeka сообщала, что российские самолеты долетались в Харьковской области, подробности

А еще Politeka писала, что оккупанты решили раздать украинских детей в российские семьи



