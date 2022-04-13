Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) торжественно поднял украинский флаг. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Таким образом в Альянсе отреагировали на то, что Украина будет принята в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО как участник-контрибутор.
"Налаживание сотрудничества в сфере кибербезопасности является жизненно важным, особенно учитывая рост риска вероятных угроз в киберпространстве. Мы-с Украиной! CCDCOE приветствует перспективу принятия Украины к семье CCDCOE", - отметил директор CCDCOE полковник Яак Тариен.
Отмечается, что участие Украины в CCDCOE существенно будет способствовать более эффективному обмену опытом в сфере кибербезопасности между киберцентром, странами-участницами и НАТО.
Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг после вторжения России на территорию Украины неоднократно заявлял, что Альянс не будет отправлять войска или самолеты для помощи Украине.
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