Налаживание сотрудничества является жизненно важным особенно сейчас.

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) торжественно поднял украинский флаг. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Таким образом в Альянсе отреагировали на то, что Украина будет принята в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО как участник-контрибутор.

"Налаживание сотрудничества в сфере кибербезопасности является жизненно важным, особенно учитывая рост риска вероятных угроз в киберпространстве. Мы-с Украиной! CCDCOE приветствует перспективу принятия Украины к семье CCDCOE", - отметил директор CCDCOE полковник Яак Тариен.

Отмечается, что участие Украины в CCDCOE существенно будет способствовать более эффективному обмену опытом в сфере кибербезопасности между киберцентром, странами-участницами и НАТО.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг после вторжения России на территорию Украины неоднократно заявлял, что Альянс не будет отправлять войска или самолеты для помощи Украине.

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