Украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, но не выехали за границу выплачивают пособие на проживание. Подробности сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «Фактам».

Так, внутренне перемещенным лицам выплачивают по 3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен на каждое другое лицо.

Деньги будут выплачиваться ежемесячно в течение действия военного положения в Украине и еще 30 дней после того, как его отменят. Все, кто обратятся с заявлением на выплаты до 30 апреля, смогут получить выплату за март.

Эти выплаты не облагаются налогом, не учитываются в совокупный доход семьи и предоставляются дополнительно к другим социальным гарантиям, таким как пенсия, субсидия, другие виды социальной помощи.

Чтобы получить средства нужно встать на учет как внутренне перемещенное лицо. Это можно сделать в органах социальной защиты населения, в общине, ЦНАПі.

Кроме того, уже на этой неделе должно появиться соответствующее обновление функционала приложения «действие». Там можно будет одновременно и зарегистрироваться как внутренне перемещена лицо, и подать заявление на пособие на проживание.

Средства зачислятся на счет по стандарту IBAN, его нужно указать при обращении.

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