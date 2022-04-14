Об этом, как пишет Politeka.net, говорится на официальной странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

Согласно сообщению, несколько дней назад украинские воины обнаружили вражескую технику на Харьковщине - бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Уралы, что двигались на усиление своей группировки в Харьковской области.

"Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, который больше всего подходил для проведения инженерной засады. Это был мост на пути вражеской техники. Далее - кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента", - сообщили в ССО.

Заложив взрывчатку, операторы ждали врага, который ничего не подозревая ехал прямо на встречу своей смерти.

"Подрыв моста вместе с российской техникой осуществили согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну. Взорвав мост с русскими, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели", - констатировали украинские защитники.

Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что в Черном море пылает российский ракетный крейсер «Москва».

"Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!

Стоящие на страже Черного моря ракеты «Нептун» нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения.

Слава Украине!",- сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко.

В Минобороны рф подтвердили пожар на крейсере.

Также сообщалось, что мобилизация в "ДНР" провалилась.