Россия больше не может производить свои гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и другое современное вооружение.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, причиной этому стали санкции.

«Если российский оборонно-промышленный комплекс имел и раньше проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в России еще в 2018-19 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности, россияне фактически лишаются доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения», — пояснил Мусиенко.

Все дело в сырье и комплектующих, необходимых для того, чтобы продолжать такие программы относительно гиперзвукового оружия, как, например, "Кинжал".

Добавим, ранее появилась информация, что на Северном флоте россии из выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов "Кинжал", "Ураган", "Крепость" 1 миллиард рублей в 2013-2015 годах украли более 692 миллионов. Об єтом сообщало издание «Коммерсант».

В свою очередь в США оценивали, что до 60% ракет с точной наводкой, которые Россия использует для атак на Украину, не достигают цели. Ракеты либо не вылетают из установок, либо, не разрываются при ударе.

Напомним, мост в Харьковской области взлетел на воздух вместе с вражеской техникой.

Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный план оккупантов, которые стянули в Украину мобильные крематории.

Кроме того сообщалось, что в Черном море пылает российский крейсер.