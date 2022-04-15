Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, причиной этому стали санкции.
«Если российский оборонно-промышленный комплекс имел и раньше проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в России еще в 2018-19 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности, россияне фактически лишаются доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения», — пояснил Мусиенко.
Все дело в сырье и комплектующих, необходимых для того, чтобы продолжать такие программы относительно гиперзвукового оружия, как, например, "Кинжал".
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео: "Вы будете смеяться, но..."
ВСУ нанесли удар по "Москве": российский ракетный крейсер горит в Черном море
В Украине готовятся ввести новый запрет: что придумали нардепы и кого это коснется
Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки
Добавим, ранее появилась информация, что на Северном флоте россии из выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов "Кинжал", "Ураган", "Крепость" 1 миллиард рублей в 2013-2015 годах украли более 692 миллионов. Об єтом сообщало издание «Коммерсант».
В свою очередь в США оценивали, что до 60% ракет с точной наводкой, которые Россия использует для атак на Украину, не достигают цели. Ракеты либо не вылетают из установок, либо, не разрываются при ударе.
Напомним, мост в Харьковской области взлетел на воздух вместе с вражеской техникой.
Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный план оккупантов, которые стянули в Украину мобильные крематории.
Кроме того сообщалось, что в Черном море пылает российский крейсер.