Вооруженные силы Украины подбили колонну российской техники к северу от Харькова и смогли остановить огромное количество техники. Об этом в эфире программы
"Немного расстреляли колонну российских войск, севернее Харькова, позавчера, там 40 машин подбили… Это очень-очень много, большое военное везение для нас и большое военное невезение для них", — проинформировал Аресович.
Он добавил, что переправа в Изюмском районе была действительно разрушена.
"Накрыли один из понтонных мостов, который оккупанты организовали для переправки войск через Северский Донец", - добавил советник руководителя ОП.
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«В течение следующих нескольких дней, дней 10 или около того, Россия может возобновить свои усилия, начав широкомасштабное наступление на востоке и юге, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области [...] или даже продвинуться до Днепра [реки], если это позволят возможности», — сказал Ланни журналистам.
Напомним, согласно данным Генштаба ЗСУ, мобилизация в "ДНР" провалилась.
Также сообщалось, что украинские защитники нанесли новый удар по аэродрому в Чернобаевке.
Кроме того Politeka.net писала, что россияне стянули в Украину мобильные крематории для уничтожения джоказательств своих военных преступлений.