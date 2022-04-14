Арестович добавил, что переправа в Изюмском районе была действительно разрушена.

Вооруженные силы Украины подбили колонну российской техники к северу от Харькова и смогли остановить огромное количество техники. Об этом в эфире программы "Фейгин Live" сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Немного расстреляли колонну российских войск, севернее Харькова, позавчера, там 40 машин подбили… Это очень-очень много, большое военное везение для нас и большое военное невезение для них", — проинформировал Аресович.

Он добавил, что переправа в Изюмском районе была действительно разрушена.

"Накрыли один из понтонных мостов, который оккупанты организовали для переправки войск через Северский Донец", - добавил советник руководителя ОП.

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«В течение следующих нескольких дней, дней 10 или около того, Россия может возобновить свои усилия, начав широкомасштабное наступление на востоке и юге, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области [...] или даже продвинуться до Днепра [реки], если это позволят возможности», — сказал Ланни журналистам.

Напомним, согласно данным Генштаба ЗСУ, мобилизация в "ДНР" провалилась.

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