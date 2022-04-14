Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, Олег Карасев, рассказал жене о том, какие указания они получили по поводу дальнейших действий в Украине: «Путин сказал, если до 10 мая ни х…. не сделаем, то все с землей сравнять».

Кроме того Карасев в ходе разговора сообщил об "указе", согласно которому город Рубежное войска РФ еще должны продолжать пытаться взять под свой контроль, в то время как Лисичанск и Северодонецк "уже с землей сравниваем, уже не будут пытаться".

«Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засели так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день», - пожаловался Карасев супруге.

В украинской разведке констатируют, что данный разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина.

Напомним, согласно данным Генштаба ЗСУ, мобилизация в "ДНР" провалилась.

Также сообщалось, что украинские защитники нанесли новый удар по аэродрому в Чернобаевке.

Кроме того Politeka.net писала, что россияне стянули в Украину мобильные крематории для уничтожения джоказательств своих военных преступлений.