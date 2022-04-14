Украинцы, чье жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий, будут иметь право на получение от государства компенсации.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила народный депутат Елена Шуляк, пишет Politeka.net.

По ее словам, речь идет и о тех, кто не получил права собственности до масштабного вторжения и не имеет соответствующих внесенных данных в государственных реестрах.

"Если в государственные реестры не внесено право собственности на квартиру или дом, можно будет его установить через суд по сокращенной процедуре", – пояснила она.

В настоящее время нарабатываются методы оценки – то есть, как будет происходить расчет возмещения за жилье.

Законопроект №7198, который предлагает создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства, будет предусматривать компенсацию не деньгами, а новыми квартирами или домами для пострадавших.

"Рассчитываем, что будет такая возможность, когда человек сам будет выбирать. Например, у него разрушена квартира в городе Харькове, он сможет выбирать другой город. И наоборот - если разрушена квартира в другом городе, он сможет выбирать квартиру в Харькове", - сказала Шуляк.

Шуляк отметила, что эта инициатива сейчас касается физических лиц. И речь идет о возмещении квадратными метрами (ограничение до 150 кв. м, но эта норма может измениться) в случае потери жилья и выделения средств на ремонт, если жилье повреждено.

Напомним, в Украине новые дома планируют возводить по новым правилам - с современными бомбоубежищами и укрепленными паркингами.

Также сообщалось, как и куда украинцы могут подать заявление о поврежденном жилье.