В Украине зафиксирована новая кибератака, нацеленная на простых украинцев с использованием "горячих" военных тем, в частности, мобилизации. Она направлена на похищение данных. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS-документов с названием "Мобилизационный регистр.xls".
Отмечается, что открытие такого документа приведет к запуску на компьютере вредоносной программы IcedID, также известной как BankBot. Она относится к классу "банковских троянских программ" и, среди прочего, обеспечивает похищение аутентификационных данных. Потому не открывайте такой документ.
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