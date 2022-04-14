Как отметили наблюдатели, этот тот самый крейсер, что был послан украинскими пограничниками у острова Змеиный.

Вчера ночью стало известно, что флагман черноморского флота российской федерации крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса и после затонул. После в сети сообщили, что «серьезные повреждения» ракетному крейсеру нанесли стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун". Об этом в Facebook также рассказал Илья Пономарев.

«Специально не писал ночью, пока не станет все окончательно ясно. Однако теперь это факт, подтвержденный даже Минобороны РФ - флагман Черноморского флота ракетный крейсер Москва пущен на дно двумя ракетами украинскими производства "Нептун".

На нем сдетонировал боезапас, и около 2-00 ночи местного времени он завалился на левый бок и затонул. Как отметили наблюдатели, этот тот самый крейсер, что был послан украинскими пограничниками у острова Змеиный. И тот самый, что возглавлял группировку ВМС РФ в Сирии» - пишет Пономарев.

Он добавил, что задачей корабля была противокорабельная защита, ПВО и прикрытие десантов.

Таким образом суммарное количество боеприпасов (ракет) Черноморского флота России в Черном море уменьшилось с 72 до 56.

Согласно информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, в Черном море находится еще 9 российских ракетных кораблей.

Кроме того, в Средиземном море из-за перекрытия проливов Турцией сейчас застрял ряд ракетных кораблей России.

Напомним, в Одессе ищут маленького Данила.

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