Российский захватчик оставил предсмертное послание родному брату. Призвал его не ехать на войну в Украину, ведь тогда вернуться домой живым шансов не будет. Об этом стало известно СБУ.

Так, Служба безопасности нашла в телефоне погибшего захватчика голосовое сообщение адресованное родному брату.

Для российского захватчика картинка "великой русской армии" оказалась совсем не радостной.

"Сюда вообще не стоит ехать, брат. Здесь вообще за людей никого не считают, всем по**й. У нас люди, бл*, просто так умирают... их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны, не туда повернул – всем по**й, тебя никто искать не будет", – говорит на записи россиянин.

Он пытается предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а единственный путь вернуться с войны в Украине – поехать "грузом 200".

Напомним, Зеленский поговорит с Макроном после заявления о "братских народах".

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.

Также Politeka писала, что украинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропаганды.