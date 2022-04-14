В Украине снова можно сдать полный экзамен для получения прав категории "В", что нужно знать гражданам.

В Украине возобновили сдачу практического экзамена для получения прав категории "В". Маршруты, по которым испытуемые должны сдавать эту часть экзамены согласованы с военными государственными администрациями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Запись на практический экзамен будет проходить по личному обращению того, кто хочет получить права или по номерам телефонов выбранного сервисного центра МВД. Ранее для тех, кто хотел поучить права была "доступна" только теоретическая часть экзамена.

Практическая часть экзамена на получение прав категории "В" во время действия военного положения была упрощена и "сдается" на дорогах общего пользования. Для тех, кто хочет получить категорию "В1" экзамен нужно будет сдавать на специальной площадке.

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