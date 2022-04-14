В Украине возобновили сдачу практического экзамена для получения прав категории "В". Маршруты, по которым испытуемые должны сдавать эту часть экзамены согласованы с военными государственными администрациями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Запись на практический экзамен будет проходить по личному обращению того, кто хочет получить права или по номерам телефонов выбранного сервисного центра МВД. Ранее для тех, кто хотел поучить права была "доступна" только теоретическая часть экзамена.
Практическая часть экзамена на получение прав категории "В" во время действия военного положения была упрощена и "сдается" на дорогах общего пользования. Для тех, кто хочет получить категорию "В1" экзамен нужно будет сдавать на специальной площадке.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Могут продвинуться: в Минобороны Франции раскрыли еще одну цель масштабного наступления оккупантов
Новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео: "Вы будете смеяться, но..."
Превысит количество бойцов ВСУ: Россия готовится к решающему бою
Российские оккупанты готовят Мариуполь к параду на 9 мая: захватчики проводят зачистку
Напомним, Пять городов перестанут быть побратимами для Одессы: принято решение.
Как сообщала Politeka, Некому стоять в карауле: начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.
Также Politeka писала, что В Днепре появятся улица Чернобаевская и не только: Филатов рассказал о ситуации в городе.