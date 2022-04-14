В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.

В результате блестящей операции ВСУ был освобожден ряд украинских населенных пунктов. Об этом сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Украинские десантники разгромили несколько подразделений российской оккупационной армии на юге Украины. Враг понес такие потери, что уцелевшие вынуждены были спасаться бегством.

"Учитывая определенные обстоятельства, мы не можем подробно раскрывать ход проведения данной операции. Однако, отметим, что действовали львовские десантники очень успешно" – отметили в пресс-службе бригады.

Украинские воины обнаружили и уничтожили пункты управления, огневые средства оккупантов и ряд других важных объектов. А потом – пошли на занятые оккупантами территории штурмом.

Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.

Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.