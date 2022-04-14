Лидер группы "Океан Эльзы" посещает горячие точки и поддерживает украинских защитников. Накануне лидер "Океана Эльзы" приехал в Луганскую область, за которую идут активные бои и обратился к воинам 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз.

"Для меня честь обращаться к вам здесь на Луганщине, Донетчине. Сейчас здесь непростая ситуация. Мы проехались по разным городам: Лисичанск, Северодонецк, другие города. Недавно я был у ваших собратьев в районе Изюма. Я хочу сказать, что я восхищен во-первых тем, как мужественно спокойно и профессионально держатся наши солдаты", - заявил Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" поблагодарил защитников Украины.

"Я благодарен вам за то, что вы на самом переднем крае фронта защищаете всю нашу страну. Уверяю вас, что все мы, украинцы, и я в частности, и думаю, что все 40 миллионов украинцев с вами. И мы все держим оборону, а потом все вместе победим. Все будет Украина.Все будет хорошо. Слава Украине", - заявил музыкант.

Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

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