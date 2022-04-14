Сценарист популярного сериала "Карточный домик" снимет документальный фильм о зверствах в Буче. Об этом сообщает официальная страница Верховной Рады Украины в Facebook.
Бо Виллимон лично приехал в Украину, чтобы набрать материалов о жестоких зверствах россиян в Киевской области.
"Я надеюсь, что если бы люди смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому», – сказал драматург.
По данным Obozrevatel, Потому что Виллимон прибыл в Украину с целой командой.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Поставили задание призвать 70 тыс. человек: мобилизация в "ДНР" провалилась
«Никто из нас этим гордиться не будет»: российские оккупанты начали понимать, что натворили
Российские оккупанты готовят Мариуполь к параду на 9 мая: захватчики проводят зачистку
«Начинают понимать»: в Крыму паника, украинская разведка выдала новый план Путина
"Мы работаем над документальной лентой об этой войне. По большей части она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться со вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы опустошения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие», – заявил сценарист.
Также команда Вилмона побывала в разрушенной россиянами Бородянке.
«Я думаю, когда люди выбирают нападать на других людей с такой яростью – это худшее проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди стараются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, пытающихся вернуться домой. Посреди этого опустошения существует надежда и вдохновение, так же как и в самих украинцах», – поделился впечатлениями Вилмон.
Напомним, в Раде рассказали, какая компенсация ждет украинцев за разрушенные дома
Как сообщала Politeka, саперы сообщили, где находят боеприпасы на Киевщине
Также Politeka писала, что Арестович пригрозил москве ответным ударом в случае атаки по Киеву