Бо Виллимон стремится показать всему миру, что на самом деле происходит в Украине.

Сценарист популярного сериала "Карточный домик" снимет документальный фильм о зверствах в Буче. Об этом сообщает официальная страница Верховной Рады Украины в Facebook.

Бо Виллимон лично приехал в Украину, чтобы набрать материалов о жестоких зверствах россиян в Киевской области.

"Я надеюсь, что если бы люди смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому», – сказал драматург.

По данным Obozrevatel, Потому что Виллимон прибыл в Украину с целой командой.

"Мы работаем над документальной лентой об этой войне. По большей части она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться со вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы опустошения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие», – заявил сценарист.

Также команда Вилмона побывала в разрушенной россиянами Бородянке.

«Я думаю, когда люди выбирают нападать на других людей с такой яростью – это худшее проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди стараются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, пытающихся вернуться домой. Посреди этого опустошения существует надежда и вдохновение, так же как и в самих украинцах», – поделился впечатлениями Вилмон.

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