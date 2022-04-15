В украинском дипломатическом ведомстве рассказали о том, что на карте мира временно появилась еще одна "Украина".

Городок Фуэнтес-де-Андалусия на юге Испании на неделю переименовался в "Украину", чтобы выразить солидарность с украинцами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Город, которых находится в провинции Севилья, с населением 7200 человек, переименовался по инициативе жителей, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами на фоне вооруженной агрессии РФ. Кроме того, временно переименовали и пять улиц – в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежища в Испании.

Напомним, ранее в Праге переименовали улицу возле посольства РФ в Украинских героев. До этого активисты неофициально "переименовали" улицу Ruská (Русскую), дописав несколько слов, чтобы вышло знаменитое послание украинских пограничников российскому военному кораблю. А в Риге часть улицы с посольством РФ переименовали в улицу Независимости Украины.

Напомним, Впервые в истории: Украину избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам.

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