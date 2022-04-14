СБУ перехватила разговор оккупанта, который в ужасе начал избавляться от награбленного в Украине, чувствуя свою обреченность на смерть.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищается от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и выгнать орков из севера Украины. А сегодня, 14 апреля, стало известно, что СБУ перехватила разговор оккупанта со своей женой.

"Один из орков говорит своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине. А так как видит, что: «кто много себя здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили», решил избавиться от награбленного.

Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать сослуживцам: «Короче, я все…доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…».

Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что воровать нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает уяснить: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается", - сообщили в СБУ.

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