От российской армии не ожидали какого-то сплоченного действа и быстрого захвата территории, однако есть одно "но".

Российская армия продемонстрировала свою отсталость и непрофессионализм после начала своего вторжения в Украину. Об этом в интервью BBC рассказал журналист из группы Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, от российской армии не ожидали какого-то сплоченного действа и быстрого захвата территории, однако и не предполагали, что ситуация у «второй» армии мира настолько плоха.

"Это армейская структура командования, которая осталась с прошлого века и совсем отличается от украинской, которая уже в значительной степени децентрализована и похожа на модель натовских армий. С одной стороны, для нас это не должно стать неожиданностью, но все равно стало шоком", – рассказал Грозев.

Он добавил, что уровень подготовки украинских защитников действительно намного выше, чем ранее – они научились оперативно планировать действия и принимать тактические решения, не дожидаясь приказов сверху. Также журналист подчеркнул, что украинское сообщество действует очень слажено и дает бой оккупантам на многих территориях.

Также мы писали, спецслужбы рф совершили теракт в Брянской области, чтобы обвинить Украину. Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал, что спецслужбы России будут устраивать теракты, чтобы усилить антиукраинские настроения. Отмечается, что сегодня, 14 апреля такая провокация произошла в населенном пункте Климово, Брянской области, Российской Федерации.

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