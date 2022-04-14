Замглавы полка "Азов" Святослав Паламар рассказал о том, возможно ли деблокировать Мариуполь.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на многие успехи очень сложная ситуация остается в Мариуполе, где украинские защитники заблокированы. Замглавы полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, возможно ли освободить украинских военных, которые продолжают героически удерживать город. Об этом он сообщил во время комментария для радио, передает "Украинская правда".

"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это возможно", - сказал Паламар, имея ввиду деблокаду города.

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