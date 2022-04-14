Флагман Черноморского флота ВМФ россии гвардейский ракетный крейсер "Москва" затонул в акватории Черного моря.
Это случилось при буксировке в порт, объявило минобороны рф:
"Крейсер "Москва" затонул в условиях штормового волнения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса".
Отметим, что без крейсера "Москва" черноморский флот РФ стал очень уязвим для ракет и беспилотников, сообщает The Telegraph.
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Напомним, крейсер "Москва" - самая дорогая потеря оккупантов на войне. Корабль оценен в 750 миллионов долларов.
Как сообщала Politeka, одесситов предупредили, что оккупанты могут отомстить за «Москву».
Ранее Арестович сообщил о 510 членах экипажа пылающего крейсера "Москва".