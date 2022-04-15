Об этом в интервью на YouTube правозащитнику и адвокату Марку Фейгину сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, сейчас украинские специалисты оценивают масштаб новых возможностей после потопления судна

«И, возможно, на Херсонском направлении нас ждут приятные сюрпризы. Кроме того, под флаг Украины перешло несколько небольших сел в Херсонской области. Работа продолжается...", — рассказал Арестович.

Добавим, что российское "РИА Новости" со ссылкой на министерство обороны РФ заявило, что крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь в штормовых условиях.

В минобороны рф уверяют, что корпус корабля получил сильные повреждения в результате детонации боеприпасов на борту.

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли удар по российскому ракетному крейсеру «Москва». Первым об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, заявив, что флагману российского Черноморского флота нанесли «очень серьезные повреждения» украинскими противокорабельными крылатыми ракетами Р-360 «Нептун». Позднее об атаке на «Москву» сообщили другие официальные лица.

Примечательно, что проект разработки и изготовления «Нептуна» был реализован «Лучом» короткий срок при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией. Уже в 2018 году были проведены испытания, в результате которых ракеты уничтожили морские цели.

Ракеты «Нептун» с боевой частью массой 150 кг и скоростью около 900 км/ч, предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Совершают полет дальностью до 280 км на малой высоте – несколько метров над уровнем моря, и может маневрировать во время полета.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, какие населенные пункты сейчас штурмует враг.

Также сообщалось, что украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага.

Кроме того Politteka.net писала, что Арестович пригрозил ответным ударом по Москве.