Соответствующие кадры, как пишет Politeka.net, опубликовало боевое подразделение "Аэроразведка" Вооруженных сил Украины.

"Гори, российский Т-72", - говорится к видео.

Добавим, на R18 в качестве боевой нагрузки используются неуправляемые кумулятивные боеприпасы РКГ-1600, созданные заводом «Маяк» на основе противотанковой гранаты РКГ-3. Собственно граната была принята на вооружение советской армии еще в 1950 г., ныне снята с вооружения, но в больших количествах находится на складах.

Отметим также, что, по данным издания Foreign Policy, оружием для перелома в войне с Россией могут стать именно дроны, дроны-камикадзе, в которых остро нуждается Украина.

Как отмечалось в публикации, недорогие беспилотные летательные аппараты-камикадзе дальнего радиуса действия, запускаемые из различных мест на территории Украины, способны начать прорыв российской осады с помощью крупномасштабных ударов по узлам управления, артиллерийским частям, вертолетным и самолетным аэродромам и логистическим цепочкам, в том числе на территории Беларуси и России.

Также на днях сообщалось, что США передадут 300 беспилотников-камикадзе Switchblade.

Напомним, украинские ракеты "Нептун" потопили флагман ЧФ РФ "Москва".

Также сообщалось, что силы ВСУ "приземлили" российский Су-34, который уничтожал жилые кварталы.

Кроме того Politeka.net писала, что в распоряжении украинской разведки оказался секретній документ о масштабніх планах оккупантов.