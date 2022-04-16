Украинские защитники уничтожили очередной российский танк и показали, как это было. Техника оккупанта больше не сможет атаковать украинских воинов и мирных жителей.

Видео опубликовали в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Пресс-служба штаба с юмором написала в подписи к видео: "Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто выиграл на родной земле?".

Вооруженные силы Украины нанесли по тяжелой вражеской технике несколько ударов. Экипажу бронетранспортера, судя по всему, помогала артиллерия. Танк армии РФ в результате взорвался и загорелся, а над местом удара поднялся густой дым.

В комментариях украинцы восхитились мастерством защитников. Были и те, кто пояснил, что подбить танк из БТРа сложно из-за небольшого калибра - главное попасть в слабое место прицельным ударом: "На родной земле побеждает тот, кому эта земля является действительно родной! Слава ВСУ!", "Спасибо за вашу доблесть и сверхчеловеческую выдержку!", "Круто сработали".

Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.