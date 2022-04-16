Украинские защитники уничтожили очередной российский танк и показали, как это было. Техника оккупанта больше не сможет атаковать украинских воинов и мирных жителей.
Видео опубликовали в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Пресс-служба штаба с юмором написала в подписи к видео: "Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто выиграл на родной земле?".
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
"Пилоты остались гореть в салоне": украинские воины "приземлили" вертолет оккупантов, фото удачной операции
"Вечная память": Alyona Alyona сообщила о трагедии, не стало родного человека
Успехов не имеет: в Генштабе ЗСУ сообщили, какие населенные пункты сейчас штурмует враг
"Тела даже не забирают": оккупант успел записать свое последнее послание, аудио
Вооруженные силы Украины нанесли по тяжелой вражеской технике несколько ударов. Экипажу бронетранспортера, судя по всему, помогала артиллерия. Танк армии РФ в результате взорвался и загорелся, а над местом удара поднялся густой дым.
В комментариях украинцы восхитились мастерством защитников. Были и те, кто пояснил, что подбить танк из БТРа сложно из-за небольшого калибра - главное попасть в слабое место прицельным ударом: "На родной земле побеждает тот, кому эта земля является действительно родной! Слава ВСУ!", "Спасибо за вашу доблесть и сверхчеловеческую выдержку!", "Круто сработали".
Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.
Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.