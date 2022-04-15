Главному сержанту отдельного противотанкового взвода 28 ОМБр Михаилу 27 лет. В бригаде он с 2018 года, а в армию пришел в 2016 году.

Противотанковый расчет 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожил колонну вражеской техники в Херсонской области. Об этом сообщает 28 ОМБр.

Противотанковый расчет младшего сержанта Михаила уничтожил колонну вражеской техники в Херсонской области. 4 марта по бригаде начал работать вражеский танк. Воин смог обнаружить, откуда велся огонь.

"Мы пустили одну ракету. Поразили цель. Повалил черный дым. Я доложил, что коробочка поражена. Нам дали команду еще одним огонь. Мы дали. Из танка пошел огонь. Коробочка была уничтожена", - вспоминает Михаил.

Через два часа на позиции украинских воинов поперла колонна вражеской техники: БМП-3, танк и БТР.

"Было принято решение остановить первым БМП, за ним БРТ, танк оставить в "замке", чтобы он не мог ни развернуться, ни ударить по нам. На БМП сидела пехота, до 8 человек. Коробочка была поражена, пехота уничтожена", - вспоминает герой.

Танк, оказавшийся заблокированным среди подбитых БМП и БТР, развернул башню в направлении украинских позиций, но Михаил его подбил, тот начал вертеться на месте. И попал по украинским воинам. Тогда погиб один из военных, оператор 1-го отделения. Вторым выстрелом Михаил уничтожил танк оккупантов.

"Чтобы гибель нашего товарища не была напрасной, мы будем идти вперед, вперед и только вперед. До победы. Мы отомстим за нашего побратима и за всех других" , – говорит Михаил.

Командир расчета и его напарник получили ранения, но планируют скоро вернуться в строй.

Главному сержанту отдельного противотанкового взвода 28 ОМБр Михаилу 27 лет. В бригаде он с 2018 года, а в армию пришел в 2016 году. Отбыл 4 ротации на Донбассе. Сейчас защищает Украину, на которую россия совершила широкомасштабное нападение.

Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

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