Российский актер Александр Феклистов, известный по роли Сан Саныча в комедийном сериале "Сваты", обратился к украинцам со словами поддержки.

Актер признается, что испытывает стыд, пишет Politeka.net.

«Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнении с тем, что терпит сейчас Украина...», - заявил Феклистов.

Российский актер Александр Феклистов pic.twitter.com/3NHEJguH68 — Рустем Адагамов (@adagamov) April 14, 2022

Также актер вспомнил печальную историю из своего детства.

«В моем детском саду была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза, чтобы ты заснул. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но тем не менее мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность... Мы с вами», – высказался артист в обращении к украинцам.

По словам Феклистова, его дядя, Валентин Моисеевич во время Второй мировой войны погиб именно на украинской земле, под Киевом.

«Пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько… Мы с вами!», - завершил свою эмоциональную речь актер.

Напомним, украинская певица Alyona Alyona сообщила, что на войне погиб ее близкий человек.

Также сообщалось, что местный житель устроил охоту на оккупантов на Киевщине.

Кроме того Politeka.net писала, что в британской разведке сообщили о ключевых потерях рф в море.