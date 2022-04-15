Вертолет Ка-52 российских оккупантов сбили украинские воины. Удачную охоту на вертолет оккупантов удалось провернуть украинским воинам из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Об этом сообщил волонтер Роман Доник и показал снимки с места, где вертолет разлетелся на куски.
Он уточнил, что пилоты остались гореть в салоне. Также понесли потери оккупанты, которые ночью пытались провести "спасательную операцию", не зная, что спасать уже некого.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
В Киеве гремят взрывы: в ЗСУ раскрыли настоящую причину
Можно будет выбрать другой город: каких компенсаций ждать украинцам за разрушенное жилье
Оккупант выдал масштабные планы Путина относительно Украины: «Если до 10 мая…»
"Цинизм во всем": оккупанты сделали из мирных людей приманку для снайперов
"Ночью "Холодноярцы" приземлили вертолет Ка-52. Удачно так приземлили. Фрагментами отдельными. Всю ночь оккупанты атаковали и пытались забрать пилотов. Не очень получилось. Сгорели, словом. Пилоты. А "спасатели малибу" получили п*здюлей", - написал Доник.
Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.
Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.