Во Франции полным ходом идет раскулачивание путинских олигархов. Российские богачи лишаются доступа к своим активам, недвижимости, яхтам и другому имуществу на территории по всему миру. Так, во Франции были заморожены многие объекты недвижимости, которые принадлежат российским олигархам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, в рамках санкций заморожены следующие объекты недвижимости:

Вилла близкого друга Путина Аркадия Ротенберга на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра, стоимость которой оценивается в 35 миллионов долларов.

На этом же мысе арестована вилла Александра Пономаренко, формального владельца дворца Путина в Геленджике.

На Лазурном берегу арестована вилла владельца СУЭК и "Еврохима" Андрея Мельниченко.

В Каннах арестован дом бывшего председателя правления и совладельца "Сибура" Дмитрия Конова.

Также арестованы две гостиницы, принадлежащие Елене Ермаковой, жене миллиардера Геннадия Тимченко.

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