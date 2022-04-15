Во Франции полным ходом идет раскулачивание путинских олигархов. Российские богачи лишаются доступа к своим активам, недвижимости, яхтам и другому имуществу на территории по всему миру. Так, во Франции были заморожены многие объекты недвижимости, которые принадлежат российским олигархам. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Так, в рамках санкций заморожены следующие объекты недвижимости:
Вилла близкого друга Путина Аркадия Ротенберга на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра, стоимость которой оценивается в 35 миллионов долларов.
На этом же мысе арестована вилла Александра Пономаренко, формального владельца дворца Путина в Геленджике.
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На Лазурном берегу арестована вилла владельца СУЭК и "Еврохима" Андрея Мельниченко.
В Каннах арестован дом бывшего председателя правления и совладельца "Сибура" Дмитрия Конова.
Также арестованы две гостиницы, принадлежащие Елене Ермаковой, жене миллиардера Геннадия Тимченко.
Напомним, Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги, есть угроза ракетных атак: названа самая опасная дата.
Как сообщала Politeka, "Строим дополнительные рубежи обороны": ВСУ успешно отбросили оккупантов практически на 50 км от Кривого Рога.
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