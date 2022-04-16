Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ВСУ.
Так, согласно сообщению, успешные диверсии на российской железной дороге уже прошли в 4-х областях.
«Известно, что на Московской железной дороге за последние 2 недели рельсовые партизаны провели успешные акции по непригодности железнодорожных путей в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях», - сообщили в ВСУ.
Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.
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Добавим, что ранее "рельсовая война" началась в Беларуси - на железной дороге уже зафиксировано более 80 актов "терроризма и саботажа". По данным силовиков республики, все нападения имели похожий почерк.
Отметим, что в Сети появилось видеообращение матери одного из российских военнослужащих. Женщина сообщила, что ее сын служит в мотострелковой части Ростова-на-Дону и не выходит на связь с 23 февраля.
Женщина призвала остановить войну, которая "принесет позор и ненависть"
Напомним, известный российский актер и звезда "Сватов" обратился к украинцам со словами поддержки.
Также сообщалось, что Кремль объявил новую цель в Украине.
Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский впервые отреагировал на удар по крейсеру "Москва".