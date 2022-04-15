Минувшей ночью в Николаевской области оккупанты атаковали один из наблюдательных пунктов ВСУ. Но украинские защитники их уже ждали, дали отпор оккупантам и уничтожили вражеские войска. Также уничтожена разведгруппа врага в Херсонской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"В течение ночи враг пытался захватить наблюдательный пост в Николаевской области и провести разведку наших позиций на Херсонщине. Обе попытки были неудачными: атака на пост отбита, а разведывательная группа уничтожена. Потери врага только за эту ночь составили 22 рашиста и 3 единицы техники", – рассказали военные.

В Черноморской операционной зоне оккупанты пытаются мстить за разгром крейсера "Москва" и собственных имперских амбиций. В ОК "Юг" отмечают усиление воздушной разведки врага, активизацию ракетных атак, а также диверсионную и агитационную деятельность.

Но силы охраны и обороны юга Украины наготове: БПЛА-разведчик в Одесской области точно уничтожен ПВО, агитаторы и коллаборанты сталкиваются с сознательной проукраинской позицией местного населения юга Украины и попадают в компетентные органы.

Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.