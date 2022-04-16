Как пишет Politeka.net, российские бизнесмены на фоне всего происходящего пытаются откреститься от причастности к россии. Так, некоторые олигархи, потребовали их исключить их из списков самых богатых людей россии, о чем сообщает издание Nexta.
"Выписаны из русских
Павел Дуров и ещё несколько предпринимателей попросили журнал Forbes не называть их российскими бизнесменами, поскольку они давно покинули страну и не имеют с ней ничего общего.
Аналогичные заявления опубликовали братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, глава инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, а также Юрий Мильнер, которого Forbes называет самым влиятельным технологическим инвестором в России", - было отмечено в публикации.
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Причины, по которым бизнесмены из России решили перестать себя таковыми считать, неизвестны, но можно догадаться.
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