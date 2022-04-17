Украинские Десантно-штурмовые войска продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику. Об этом на странице в социальной сети Фейсбук сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На видео горит боевая машина оккупантов и детонирует ее боекомплект.

Так, на одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины ДШУ ВС Украины успешно уничтожена очередная единица российской бронетанковой техники.

«Продолжаем дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины! Идем к победе!» - пишет Командование ДШВ.