Украинские Десантно-штурмовые войска продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику. Об этом на странице в социальной сети Фейсбук сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
На видео горит боевая машина оккупантов и детонирует ее боекомплект.
Так, на одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины ДШУ ВС Украины успешно уничтожена очередная единица российской бронетанковой техники.
«Продолжаем дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины! Идем к победе!» - пишет Командование ДШВ.
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