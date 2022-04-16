Как пишет Politeka.net, украинские войска уже 52-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Еще в начале апреля удалось полностью освободить север Украины и теперь спасатели начали активно разбирать завалы уничтоженных домой. А сегодня, 16 апреля, пресс-служба ГСЧС, рассказала о помощи из других стран.
"Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в оккупированных городах и селах.
С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - написано было в публикации.
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