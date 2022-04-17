Оккупанты уже потеряли более 760 танков.

Появились кадры, как морская пехота ВСУ уничтожает танк оккупантов. Видео появилось на странице Командования морской пехоты в Фейсбук.

"Морские пехотинцы продолжают отправлять на тот свет фашистов из русского рейха. На этот раз «снотворное» получил танк Т-72 рашистов вместе с экипажем. Рецепт выписывал расчет противотанкового ракетного комплекса “Стугна-П” 501-го отдельного батальона морской пехоты», - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 16 апреля ориентировочно составили: личного состава - около 20100 человек, танков ‒ 762 ед., боевых бронированных машин ‒ 1982 ед, артиллерийских систем– 371 ед, РСЗО - 125 ед, средства ПВО - 66 ед, самолет – 163 ед, вертолетов – 145 ед, автомобильной техники - 1458 ед, корабли /катера - 8 ед, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня - 138, Специальная техника – 26, пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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