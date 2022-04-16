Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-й день защищают свою землю от российских оккупантов. В начале апреля удалось освободить Сумскую область и ряд других северных областей. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, сколько потерь было у оккупанта на Сумщине, передает "УП".
У чиновника спросили, меньше ли 40% потеряли враги.
"Ну, меньше половины, точно меньше половины", - сказал Живицкий.
Также глава отметил, что россиянам пришлось убегать из области, пока их догоняли и били.
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"Да, это были бои. Они уже убегали, их догоняли. На выходе они взрывали мосты, поэтому некоторые их подразделения были заблокированы – их либо разбили, либо забрали технику и взяли в плен этих типов военных. Я не могу их назвать ни людьми, ни военными. Это какая-нибудь орда, орки, террористы, бандиты", - отметил глава ОГА.
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