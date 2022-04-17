"Командование потерялось вместе с политическим руководством. И честно говоря, не может выбрать, что делать"

Российское военное командование потеряло волю воевать, поэтому рф уже психологически проиграла войну. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

«Я вижу, как они… физически ощущаю, по расположению войск на месте, по их движению, по операциям, которые они пытаются проводить, отдельным наступлениям, как они потерялись. Командование потерялось вместе с политическим руководством. И честно говоря, не может выбрать, что делать», - заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что по сравнению с началом вторжения в Украину состояние командования оккупантов кардинально изменилось.

«Они по инерции накапливают запасы. По инерции создают систему управления, огневого поражения, но это все по инерции, потому что размылась воля, не чувствуются железной воли в действиях командиров, как это было вначале. Потому что в начале они несли бешеные потери, но проявляли стальную волю», - сказал он.

«Они психологически проиграли. Все… Надломились», - заявил Арестович.

Тем не менее Арестович прогнозирует, что россияне еще предпримут попытку наступления.

«Куда-то они все-таки должны пойти, потому что все глупости должны быть сделаны до конца. Но перспективы этого наступления крайне туманны», - отметил советник главы Офиса президента Украины.

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