Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая.

Российские солдаты угнали у мирных жителей машину, как они думали, для перевозки топлива – бензовоз. Об этом сообщает 72 ОМБр им. Черных Запорожцев на своей странице в социальной сети Фейсбук.

На кузов и бочку даже успели нанести свой символ "V". Тем временем, оказалось, что это машина, которая чистит выгребные ямы.

"Перепутали с бензовозом и забрали у местных жителей. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", - сказано в сообщении.

Когда оккупанты поняли, что применить авто где-то не выйдет, они решили его бросить в лесу и сами покинули это место.

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По информации источника, артиллерия отработала по российской армии, которая пряталась в окопах неподалеку от границ с Криворожским районом. Также были уничтожены машины снабжения, экскаватор и две БМП.

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