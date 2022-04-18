Производство российских ЗРК поставлено на паузу, поскольку работников заводов отправляют в отпуск или на войну. Об этом 17 апреля сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, производственные мощности «Ульяновского механического завода» (АО «УМЗ», Ульяновск) фактически остановлены. «УМЗ» – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗПРК «Тунгуска»).
Причины критического состояния производства – использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено.
Со слов сотрудников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется «практически ничего русского».
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Рашисты обстреляли центр Харькова: известно о погибших
Оккупанты пытаются обстреливать Одесчину из Крыма: в ВСУ сообщили новые подробности
Снимки домов и поддержка уничтожения ВСУ: диверсанты разгулялись в Кривом Роге, детали
Россияне избили бармена из Украины в Испании: появились кадры инцидента
Сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности.
Работникам предоставляют выбор, либо идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность «оператор-наводчик» ЗРК «Бук». Предлагаемая зарплата – 50000 рублей в месяц.
Напомним, украинские воины оригинально потроллили оккупантов перед праздниками: "не я бью, Ива бьет!"
Как сообщала Politeka, оккупанты похитили ассенизатор, перепутав его с бензовозом
Также Politeka писала, что морпехи ВСУ показали, как отправляют на тот свет оккупантов: «на Этот раз «снотворное» получил...»