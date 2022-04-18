Стало известно,почему россияне больше не могут производить в частности зенитно-ракетные комплексы.

Производство российских ЗРК поставлено на паузу, поскольку работников заводов отправляют в отпуск или на войну. Об этом 17 апреля сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, производственные мощности «Ульяновского механического завода» (АО «УМЗ», Ульяновск) фактически остановлены. «УМЗ» – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗПРК «Тунгуска»).

Причины критического состояния производства – использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено.

Со слов сотрудников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется «практически ничего русского».

Сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности.

Работникам предоставляют выбор, либо идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность «оператор-наводчик» ЗРК «Бук». Предлагаемая зарплата – 50000 рублей в месяц.

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