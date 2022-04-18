Капитан ВСУ Юрий Михайлюк, который держит оборону на Донецком направлении, за героизм и мастерство получил звание Героя Украины. Об этом пишет прессслужба Генерального штаба.
В марте во время 12-часового боя с российскими войсками, в окружении врага, 33-летнему офицеру удалось соединиться с батальоном смежной воинской части, спасти их раненого комбата и взять подразделение под свое командование.
Благодаря взвешенности и профессиональности Юрия, подразделениям удалось удержаться и выйти из окружения.
Сейчас Юрий Михайлюк проходит лечение в госпитале и уже рвется обратно к собратьям, пишет информационное агентство Минобороны.
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Военный получил пулевое ранение в ногу на следующий день после награждения. Однако несмотря на пулю в ноге, продолжал руководить подразделением в бою. Только когда воинам удалось успешно отразить вражескую атаку, согласился на эвакуацию.
"Да какой я Герой? Просто патриот своей страны! Стараюсь хорошо выполнять свою работу, ведь дома ждет такой «цветник». Кто же их защитит, как не я?"- говорит военный.
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